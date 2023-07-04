Унікальний дизайн від першого покоління залишили і в другому, з'явився й новий сірий колір.

Блогер MKBHD першим отримав Nothing Phone (2) і показав його особливості. Друге покоління смартфона отримало оновлений дизайн, також з'явився новий сірий колір.

У порівнянні з попереднім поколінням, смартфон став ще більше, але ззаду грані тепер більш округлені, крім того, діодні стрічки на задній поверхні стали переривчастими, а їх кількість збільшилася з 12 до 33.

З нових фішок LED-смужок: тепер вони можуть працювати як таймер і індикатор рівня гучності. Також можна налаштувати їх поведінку при отриманні сповіщень з різних додатків.

По характеристиках від першого покоління Nothing Phone (2) відрізняється вже флагманським чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 замість "середнього" Snapdragon 778g і збільшеною з 4500 до 4700 мАг батареєю. Також він отримає AMOLED-екран, швидку зарядку і стереодинаміки.

Цінник очікується в районі $800 (29 000 грн), але точні цифри дізнаємося на повноцінній презентації, яка намічена на 11 липня.

Нагадаємо, перше покоління Nothing Phone дебютувало минулого літа. Завдяки своєму незвичайному дизайну і доступному ціннику пристрій отримав статус "вбивці Android-смартфонів", а журналісти навіть називали його "найінноваційнішим смартфоном" року. В Україні ціни на апарат стартують від 17 000 грн.

Раніше фахівці DxOMark назвали смартфон з найкращим екраном на сьогодні – ним став Pixel Fold. Складний смартфон Google випередив усіх конкурентів, включаючи Apple і Samsung, які традиційно славляться якістю дисплеїв.

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