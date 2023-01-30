Назвати масштабним редизайн не вийде, проте вкладки та закладки помітно "освіжили".

Google почала тестувати зміни дизайну Chrome. Назвати масштабним редизайн не вийде, проте вкладки та закладки помітно "освіжили".

За замовчуванням новий дизайн відключений: для його активації перейдіть за посиланням chrome://flags/#chrome-refresh-2023 і переведіть перемикач у підсвіченого пункту в положення Enabled. Браузер запропонує перезапуститися для застосування змін.

Мабуть, найпомітніше нововведення – вкладки отримали тонке контрастне обведення, а простір за вкладками забарвлюється не в сірий, а в блакитний відтінок.

Відео дня

Своєю чергою, закладки придбали закруглені форми для текстових полів і кнопок.

Оскільки Google тільки тестує рестайлінг, з часом в браузері будуть з'являтися й інші зміни. Серед них – динамічні теми, засновані на тлі сторінки "Нова вкладка", а також новий зовнішній вигляд кнопок перемикання.

Нагадаємо, що на початку 2022 року Chrome отримав нову іконку вперше за 8 років і унікальну варіацію для кожної ОС.

А тим часом УНІАН в одній з попередніх заміток ділився корисними розширеннями для браузера, які стануть в пригоді в 2023 році. З ними серфінг в Інтернеті стане ще ефективніше.

Вас також можуть зацікавити новини: