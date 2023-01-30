Google почала тестувати зміни дизайну Chrome. Назвати масштабним редизайн не вийде, проте вкладки та закладки помітно "освіжили".
За замовчуванням новий дизайн відключений: для його активації перейдіть за посиланням chrome://flags/#chrome-refresh-2023 і переведіть перемикач у підсвіченого пункту в положення Enabled. Браузер запропонує перезапуститися для застосування змін.
Мабуть, найпомітніше нововведення – вкладки отримали тонке контрастне обведення, а простір за вкладками забарвлюється не в сірий, а в блакитний відтінок.
Своєю чергою, закладки придбали закруглені форми для текстових полів і кнопок.
Оскільки Google тільки тестує рестайлінг, з часом в браузері будуть з'являтися й інші зміни. Серед них – динамічні теми, засновані на тлі сторінки "Нова вкладка", а також новий зовнішній вигляд кнопок перемикання.
Нагадаємо, що на початку 2022 року Chrome отримав нову іконку вперше за 8 років і унікальну варіацію для кожної ОС.
А тим часом УНІАН в одній з попередніх заміток ділився корисними розширеннями для браузера, які стануть в пригоді в 2023 році. З ними серфінг в Інтернеті стане ще ефективніше.