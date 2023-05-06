Очікувано, на першому місці розташувалася флагманська GeForce RTX 4090 – альтернатив їй на ринку просто немає.

Оглядачі порталу Tom's Hardware, слідом за рейтингом найкращих недорогих ігрових ноутбуків, оновили свій топ відеокарт, виділивши найкращі відеоприскорювачі станом на весну 2023 року.

Очікувано, найкращою відеокартою, яку можна купити сьогодні, визнано флагманську GeForce RTX 4090 – альтернатив їй на ринку просто немає. Це безкомпромісне рішення для 4K-геймінгу, однак тільки для тих, у кого необмежений бюджет.

На другому місці – Radeon RX 7900 XTX. Це найпродуктивніша відеокарта AMD і ідеальний варіант для тих, кому не особливо важливе трасування променів.

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Замикає трійку лідерів недорога Radeon RX 6600, яку зараз можна купити за 199 доларів. Як говориться в замітці, це найкраща відеокарта за співвідношенням ціни і продуктивності. У спину їй дихає Radeon RX 6650 XT, яка також доступна дешевше РРЦ і ідеальна для 1080p-геймінгу при максимальних налаштуваннях.

На п'ятому місці – GeForce RTX 4070. Це найдоступніша відеокарта нового покоління. Вона здатна майже на рівних конкурувати з дорожчою RTX 3080, особливо в дозволі 1440p.

Інші відеокарти, що потрапили до рейтингу:

GeForce RTX 4070 Ti – вона потужніше, ніж RTX 3080 Ti і підійде не тільки для 2K, але і для 4K-геймінгу. Але ціна в 800 доларів для "70-ї" картки занадто висока.

Radeon RX 7900 XT – за свої гроші це одна з найцікавіших пропозицій, доступних сьогодні. Щоправда, вона куди слабкіше, ніж RX 7900 XTX.

Radeon RX 6700 XT – ідеальна відеокарта для 1080p і 2k-геймінгу без трасування променів.

GeForce RTX 3060 – одна з найкращих відеокарт NVIDIA за свої гроші. Підійде і для 1080p, і для 2k.

Radeon rx 6800-її можна сміливо брати і грати без проблем в найближчі 3-4 роки.

З чого зібрати бюджетний ігровий ПК в 2023 році

Згідно з детальним звіту, доступним на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців є GeForce GTX 165. Відразу за нею – GTX 1060 і RTX 3060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то золотою серединою вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів. В якості ОС гравці віддають перевагу Windows 10.

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