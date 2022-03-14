Зберігайте, щоб не загубити та діліться з друзями та близькими.

Росія вже 3-й тиждень веде криваву війну проти України, яку путін боягузливо називає військовою операцією. У таких екстремальних умовах українці були змушені забути про звичайне життя і різко змінювати місце проживання, роботу, бігти від обстрілів або навіть їхати за кордон.

Кожен день в Україні запускаються корисні онлайн-сервіси, де люди можуть знайти житло, корисну інформацію та волонтерську допомогу на час воєнного стану.

Платформа для швидкого та легкого пошуку інформації під час війни. Тут кожен знайде відповідь на потрібне йому "що робити, якщо...,", де знайти житло/транспорт/ліки, як перейти кордон та на які канали та акаунти в соцмережах варто підписатися.

Розділи постійно поповнюються, а ресурси ретельно перевіряються командою фахівців.

Волонтерська організація, де можна отримати або надати допомогу з житлом. Хости вказують, скільки людей готові прийняти, на який термін та чи можна заїхати з тваринками. На сайті також є номер гарячої лінії: 0 (800) 332 238, волонтери-оператори цілодобово приймають дзвінки.

Через сервіс також можна отримати допомогу з евакуацією або гуманітаркою. Окремо є розділ з корисної інформації, де зібрані перевірені та актуальні застосунки для смартфонів, адреси координаційних штабів, контакти територіальних громад і т. д.

Тут можна подати заявку на пошук тимчасового притулку та/або повідомити про готовність прийняти у себе тим, кому це необхідно.

Також сервіс пропонує довідник практичних порад: як поводитися під час бойових дій, як надати першу медичну допомогу, а також інформацію, необхідну для виїзду за кордон.

Платформа працевлаштування для українців, які вимушено переїхали в ЄС або інший регіон України через війну. Вже зараз доступно близько 5 тисяч пропозицій роботи, а реєстрація та створення резюме на сайті сервісу займає до 15 хвилин.

Раніше експерти з кібербезпеки ділилися підказками, як захистити свій смартфон у воєнний час. Зокрема, не рекомендується використовувати біометрію для захисту доступу до смартфона. Краще поставити пароль з обмеженою кількістю спроб.

Також розповідали, як діяти, якщо в Україні відключать інтернет. На допомогу прийдуть офлайн-месенджери, які працюють через WiFi або Bluetooth і дозволяють вільно спілкуватися і обмінюватися фото без використання стільникової мережі.

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