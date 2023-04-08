Новинка буде продаватися на глобальному ринку, а по частині фото все повинно стати ще краще

Глобальна презентація Xiaomi 13 Ultra відбудеться в найближчі тижні, але докладні технічні характеристики нового флагмана вже відомі. Судячи з усього, новинка побореться з OPPO Find X6 Pro за звання володаря найпросунутішого набору камер.

Згідно з представленою інформацією, Xiaomi 13 Ultra оснащується 6,74-дюймовим AMOLED-дисплеєм останнього покоління виробництва Samsung. Він отримає адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц, що зробить його не тільки максимально плавним у використанні, але й дозволить істотно економити заряд батареї.

Що стосується начинки, то Xiaomi 13 Ultra буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 2 в зв'язці з оперативної пам'яті типу IPDDR5. А накопичувач стандарту UFS 4.0 максимально позитивно позначиться на швидкодії і плавносты апарату. Місткість акумулятора складе 4900 мАг зі швидкою бездротовою зарядкою (50 Вт) і швидкою провідною (90 Вт).

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Найцікавіші деталі стосуються камери, оскільки попередник Xiaomi 12S Ultra задав високу планку. Якщо вірити джерелу, новий Xiaomi 13 Ultra оснастять відразу чотирма камерами по 50 Мп кожна:

основна Leica з головним сенсором Sony IMX989 і оптичною стабілізацією;

інші три – на базі датчика Sony IMX858 (два з яких відповідають за оптичний зум);

для селфі передбачений 32-Мп сенсор.

Також повідомляється, що Xiaomi встановить в смартфон 1-дюймову основну камеру зі змінною діафрагмою. Подібна технологія буде вперше впроваджена в апараті виробника.

Інші цікаві моменти: підтримка сучасного WiFi7, захист від пилу і вологи за стандартом IP68, просунутий вібромоторчик X-Axis і Android 13 "з коробки".

Вже офіційно підтверджено, що Xiaomi 13 Ultra, на відміну від Xiaomi 12S Ultra, вийде і на глобальний ринок. Повноцінна презентація смартфона відбудеться в квітні з релізом в Європі ближче до літа.

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

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