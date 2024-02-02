Раніше в якості термінів виходу називали осінь, але тепер все частіше згадується середина року.

Про близький вихід Windows 12 почали писати ще минулої зими. Тоді в якості релізного вікна згадувався червень 2024 року. А тепер генеральний директор Qualcomm підтверджує реліз нової ОС від Microsoft вже "в середині року".

Як відомо, Qualcomm готує до випуску свій новий ARM-процесор Snapdragon X Elite. У компанії наголосили, що новинка вийде одночасно з наступною версією Windows – і відбудеться це в середині цього року, повідомляти портал PC Mag.

Ми плануємо пов'язати випуск нових мікросхем з наступною версією Windows, що розробляється з упором на штучний інтелект. Тому дотримуємося тієї дати, яку Microsoft намітила для релізу своєї ОС – заявили в Qualcomm

Крім цього генеральний директор Qualcomm підтвердив, що Microsoft планує додати в Windows 12 різноманітні функції на базі ШІ. Вони будуть реалізовані на базі технологій OpenAI. Це натякає на те, що комп'ютерний процесор теж Qualcomm буде виконаний з оглядкою на ШІ-функціонал.

Стверджується, що 2024=й рік запам'ятається бурхливим розвитком галузі комп'ютерів з ШІ. І головною причиною зростання цієї галузі стане вихід Windows 12. Це пояснює прискорений режим запуску нової ОС.

Ключовою фішкою Windows 12 стане ще більш щільна інтеграція з ШІ. Джерела стверджують, що нова ОС буде по-справжньому "революційною". Також є інформація, що окрім звичайної версії вийде і полегшена для пристроїв зі слабким "залізом". Ймовірно, вона стане своєрідною відповіддю Chrome OS.

Як показує статистика, Windows 11 так і не вдалося домогтися "народної" любові. Через два роки зі свого релізу цю ОС встановлено всього на 25% пристроях. І це навіть попри те, що Microsoft вже давно оголосила про припинення випуску контентних оновлень для Windows 10.

Відео з можливим дизайном "революційної" Windows

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