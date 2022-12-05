Вона поставляється в тонкому корпусі з металу та з фірмовим стилусом, який не потрібно заряджати.

Компанія Xiaomi без зайвого шуму випустила преміальну електронну книгу (або "читалку", як їх ще називають) Electronic Paper book Note. У комплекті з нею йде стилус для замітот та малювання, який не потрібно заряджати.

Пристрій може похизуватись 10,3-дюймовим екраном та підтримкою до 4096 рівнів натискання електронного пера. В якості "операційки" використовується Android 11.

Всередині встановлено батарею на 3000 мАг – заряджається через USB-C. Книга підтримує десятки всіляких текстових форматів, PDF, PNG і JPG, а також роботу з застосункам: за замовчуванням є, наприклад, WeChat Reading, Duokan Reading і Bilibili Comics.

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З інших особливостей книги: підсвічування, яке можна настроїти, магнітне кріплення для пера та дводіапазонний Wi-Fi. У комплекті також шкіряний чохол-обкладинка. У Китаї за Xiaomi Mi Paper book Note просять 2500 юанів (близько 13 500 грн).

Xiaomi призначила чергову презентацію: які новинки варто очікувати

Спочатку захід повинен був пройти 1 грудня, але за пару днів до призначеної дати компанія різко перенесла івент. Джерела в китайських ЗМІ кажуть, що це пов'язано зі смертю колишнього глави КНР Цзян Цземіня.

Нова дата презентації поки невідома, але вона точно відбудеться до кінця цього місяця. На ній представлять смартфони Xiaomi 13, нові бездротові навушники Buds 4 і смарт-годинник Watch S2. Ще компанія розповість про MIUI 14 – чергову версію фірмової оболонки.

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