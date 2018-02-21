На Тернопільщині внаслідок аварії загинув 52-річний водій (фото)
10:54, 21 лютого 2018Тернопіль
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На автодорозі Стрий-Знам'янка не розминулися автомобілі ВАЗ-2108 та вантажівка DAF.
На Тернопільщині внаслідок аварії загинув 52-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 20 лютого близько 10 год. На автодорозі Стрий-Знам'янка не розминулися автомобілі ВАЗ-2108 та вантажівка DAF.
Для водія легківки зіткнення стало фатальним, чоловік від отриманих травм загинув на місці аварії.
Дружину загиблого, яка їхала з ним в авто, оглянули лікарі бригади швидкої допомоги. За попередніми даними, у жінки черепно-мозкова травма та гематома обличчя. Від госпіталізації потерпіла відмовилася.
Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення ПДР).
Правоохоронці встановлюють винуватця ДТП.
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