На Тернопільщині внаслідок аварії загинув 52-річний водій (фото)

На автодорозі Стрий-Знам'янка не розминулися автомобілі ВАЗ-2108 та вантажівка DAF.

На Тернопільщині внаслідок аварії загинув 52-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 20 лютого близько 10 год. На автодорозі Стрий-Знам'янка не розминулися автомобілі ВАЗ-2108 та вантажівка DAF.

Для водія легківки зіткнення стало фатальним, чоловік від отриманих травм загинув на місці аварії.

Дружину загиблого, яка їхала з ним в авто, оглянули лікарі бригади швидкої допомоги. За попередніми даними, у жінки черепно-мозкова травма та гематома обличчя. Від госпіталізації потерпіла відмовилася.

Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення ПДР).

Правоохоронці встановлюють винуватця ДТП.