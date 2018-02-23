На Тернопільщині внаслідок пожежі в приватному будинку загинув місцевий житель (фото)

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.

На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 22 лютого о 13.04 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Мельниця-Подільська Борщівського району.

На виклик першим прибув черговий караул місцевої пожежної команди Мельниця-Подільська у складі 2-ох чоловік.

За даними рятувальників, загорання виникло у житловій будівлі, орієнтовна площа пожежі – 10 м кв.

О 13.34 на місце події прибули бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік.

О 13.53 загорання пожежники ліквідували.

Вогнем знищено ліжко, речі домашнього вжитку, електрообігрівач, двері, вікно. Від вогню врятовано житлову та господарську будівлю, які знаходилися поблизу.

На місці пожежі виявлено тіло без ознак життя.

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.