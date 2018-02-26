На Тернопільщині внаслідок пожежі у гуртожитку евакуювали 20 осіб (фото)

На Тернопільщині внаслідок пожежі у гуртожитку евакуювали 20 осіб.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України у Тернопільській області, 25 лютого о 13.16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у гуртожитку Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу, який знаходиться у Чорткові на вул. Млинарська.

Вогнеборців 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління на місці інциденту з’ясували, що у одній із кімнат на 3-му поверсі будівлі гуртожитку виникла пожежа.

Бійці ДСНС оперативно організували евакуацію людей, було виведено із приміщення 20 студентів коледжу.

О 13.47 рятувальники вогонь зупинили, а о 14.10 – повністю ліквідували.

На місці події було залучено 4 одиниці пожежної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Вогнем знищено меблі, ліжка та речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни, стелю, меблі, холодильник та двері в кімнаті гуртожитку на площі 14 м кв.

Причини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.