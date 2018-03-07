У Тернополі затримали двох шахраїв, які видурювали кошти в підприємців за неіснуючу інтернет-рекламу

Один з підозрюваних уже 3 роки тому заровбляв на неіснуючих оголошеннях, у 2017 році справу щодо нього передали до суду.

У Тернополі затримали двох шахраїв, які видурювали кошти в підприємців за інтернет-рекламу.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, двоє чоловіків представлялася працівниками місцевих інформаційних сайтів і пропонували власникам підприємств розмістити інформацію про свою фірму.

Читайте такожЖителька Тернопільщини втратила майже 10 тисяч гривень, спокусившись на дешеві тюльпаниЗа свої послуги просили різні суми – від 200 до 1 тис. грн. Потенційним клієнтам видавали прихідний касовий ордер або чек.

Однак підприємці, які платили кошти, послуг так і не отримали. Шестеро обдурених уже звернулося в поліцію.

Оперативники, перевіряючи інформацію про ймовірних шахраїв, з'ясували, що це жителі обласного центру, 1969 та 1972 років народження.

Один з підозрюваних уже 3 роки тому заровбляв на неіснуючих оголошеннях, у 2017 році справу щодо нього передали до суду.

Проте чоловік продовжив займатися шахрайством, взявши у помічники ще одного тернополянина.

Чоловікам інкримінують ст. 190 ч. 1 ККУ (шахрайство).