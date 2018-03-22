Тернополянин через телефонного шахрая втратив 39 тисяч гривень

10:57, 22 березня 2018
Тернопіль
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Фото zn.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловіку зателефонував невідомий із стаціонарного телефону з кодом Києва і представився співробітником служби безпеки банку.

Він повідомив, що з його рахунку намагалися зняти кошти, і тому треба змінити паролі.  Тернополянин без підозр повідомив реквізити.

Невдовзі з його рахунку зняли 39 тис. грн.

Повідомлення про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч. 1 ст. 185 ККУ (шахрайство). 

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Теги: #шахрайство#Тернопільщина