Тернополянин через телефонного шахрая втратив 39 тисяч гривень

Чоловіку зателефонував невідомий із стаціонарного телефону з кодом Києва і представився співробітником служби безпеки банку.

Тернополянин через телефонного шахрая втратив 39 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловіку зателефонував невідомий із стаціонарного телефону з кодом Києва і представився співробітником служби безпеки банку.

Він повідомив, що з його рахунку намагалися зняти кошти, і тому треба змінити паролі. Тернополянин без підозр повідомив реквізити.

Невдовзі з його рахунку зняли 39 тис. грн.

Повідомлення про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч. 1 ст. 185 ККУ (шахрайство).