Тернополянин через телефонного шахрая втратив 39 тисяч гривень
10:57, 22 березня 2018Тернопіль
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Чоловіку зателефонував невідомий із стаціонарного телефону з кодом Києва і представився співробітником служби безпеки банку.
Фото zn.ua
Тернополянин через телефонного шахрая втратив 39 тис. грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловіку зателефонував невідомий із стаціонарного телефону з кодом Києва і представився співробітником служби безпеки банку.
Він повідомив, що з його рахунку намагалися зняти кошти, і тому треба змінити паролі. Тернополянин без підозр повідомив реквізити.
Невдовзі з його рахунку зняли 39 тис. грн.
Повідомлення про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч. 1 ст. 185 ККУ (шахрайство).
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