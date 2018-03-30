На Тернопільщині відбулися навчання загонів територіальної оброни з 8-ми областей Західної України (фото)

Учасники вишколу удосконалили навики стрільби зі штатної стрілецької зброї, пройшли тактичну, тактико-спеціальну та військово-медичну підготовку.

На Тернопільщині відбулися навчання загонів територіальної оброни з 8-ми областей Західної України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у навчаннях на базі центру Тернопільської окремої артилерійської бригади на полігоні у с. Біла учасники вишколу удосконалили навики стрільби зі штатної стрілецької зброї, пройшли тактичну, тактико-спеціальну та військово-медичну підготовку.

«Загони територіальної оборони очолюють активні та свідомі громадяни, які здатні організувати діяльність підрозділу та спроможні повести за собою особовий склад. В нас у кожному районі створено підрозділи територіальної оборони. Комплекс завдань, які ставляться перед загонами тероборони, пов’язані з дотриманням правопорядку в особливий період, охороною об’єктів та боротьбою з диверсійними загонами. І для нас надзвичайно важливо, щоб у цих умовах був сформований спільний бойовий дух Наша держава має бути готова захищати свою землю, і ця готовність напряму залежить від кожного з нас», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

Захід організований Тернопільським обласним військовим комісаріатом відповідно до Указу Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, який увів в дію Положення «Про територіальну оборону».