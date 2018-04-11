На Тернопільщині через викрадене авто оголосили план “Перехоплення”, знайшли його вже на Вінничині

За попередніми даними, викрадач - житель Одеської області, проте він у скоєному не зізнається.

Аби упіймати викрадача авто, “на ноги” підняли патрульних Тернопільщини та сусідніх областей.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, оперативний план "Перехоплення" ввели на території області 9 квітня через викрадення з центру Заліщик автомобіля марки TOYOTA Prado.

За словами власника транспортного засобу, він приїхав до райцентру з Одеси. Іномарку припаркував на одній із вулиць. Повернувся десь за годину і виявив відсутність автомобіля. Повідомлення про крадіжку в місцеве відділення поліції надійшло від оператора служби "102" Одеси.

Усі відділи та відділення поліції Тернопільщини отримали орієнтування щодо викраденого транспортного засобу. Працівники карного розшуку встановили маршрут руху автомобіля і попередили інші області, через які він міг рухатися. Зупинили автомобіль поліцейські патрульної поліції Вінничини.

За попередніми даними, викрадач - житель Одеської області. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловіка перевезли на Тернопільщину, проте він у скоєному не зізнається.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 289 частина 1 ККУ - Незаконне заволодіння транспортним засобом. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів.