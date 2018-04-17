Тернопільська митниця у I кварталі до держбюджету перерахувала 330 мільйонів гривень

Найбільший вплив на зростання надходжень у I кварталі мала сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки.

У I кварталі цього року Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 331,4 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 32,7 млн грн більш, ніж за аналогічний період минулого року.