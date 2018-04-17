Тернопільська митниця у I кварталі до держбюджету перерахувала 330 мільйонів гривень
У I кварталі цього року Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 331,4 млн грн.
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Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 32,7 млн грн більш, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, сплачено майже 287 млн грн податку на додану вартість, 34,4 млн грн мита, 8,7 млн грн акцизного податку, 1,3 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших надходжень.
Найбільший вплив на зростання надходжень у I кварталі мала сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки.
Всього при ввезенні сільськогосподарської техніки та частин до неї сплачено 84,4 млн грн (25,5% від загальної суми податків).
Вагомий вплив на надходження мало також і збільшення обсягів ввезення найбільших платників в зоні діяльності митниці. Тільки 5 найбільших платників податків сплатили до бюджету 98,5 млн грн (36% від адміністрованої суми).