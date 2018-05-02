На Тернопільщині в нетверезого чоловіка вилучили 87 патронів
13:05, 02 травня 2018Тернопіль
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За носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення.
Ілюстрація / REUTERS
На Тернопільщині в нетверезого учасника АТО вилучили 87 патронів.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, увагу 48-річний житель села Заруддя Зборівського району привернув тим, що перебував на вулиці в нетверезому стані. Під час поверхневого огляду у нього було виявлено 87 набоїв.
Зі слів підозрюваного, боєприпаси в якості сувеніру він привіз зі сходу, де проходив службу у 2015-2016 роках.
За носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення.
Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання боєприпасів).
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