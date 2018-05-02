На Тернопільщині в нетверезого чоловіка вилучили 87 патронів

За носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

На Тернопільщині в нетверезого учасника АТО вилучили 87 патронів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, увагу 48-річний житель села Заруддя Зборівського району привернув тим, що перебував на вулиці в нетверезому стані. Під час поверхневого огляду у нього було виявлено 87 набоїв.

Зі слів підозрюваного, боєприпаси в якості сувеніру він привіз зі сходу, де проходив службу у 2015-2016 роках.

За носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання боєприпасів).