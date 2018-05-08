У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня примирення (Фото, відео)

17:55, 08 травня 2018
Тернопіль
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УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, участь в заході взяли військовослужбовці та ветерани, представників обласної та міської влади, керівників силових структур краю.

Традиційно учаснники зібрання поклали квіти до пам’ятника Материнський поклик у парку Слави.

Під час виступу голова ТОДА Степан Барна нагадав події 1939-1945 років.

«Тоді армія Крайова, націоналістичне польське підпілля, воюючи з УПА, намагалося з’ясувати, чиї села будуть українські, а чиї – польські. Як результат, один окупант коричневий фашистський прийшов до нас із заходу, а окупант червоний – зі сходу. З огляду на минуле говоримо, що не має значення, який окупант прийшов на нашу землю. Адже саме через відсутність власної держави та власної армії ми зазнали поразк В Україні тоді було знищено 720 міст та містечок, 28 тисяч сіл, були мільйони вбитих. А потім наслідки були ще жахливішими. Вже інший режим знищував мільйони українців лише через їхнє походження», – зазначив Барна.

Він підкреслив важливість цінування власної держави та підтримки власної армії.

«Інакше будемо приречені поневірятися по світах. Це мій особистий висновок, адже у моїй родині так співпало, що один дідусь з Хмельниччини був ветераном Червоної армії, дійшов до Варшави і там загинув, а інший дідусь був депортований як і всі українці з Лемківщини тільки тому, що він українець. Тож, дорогі друзі, всіх закликаю до консолідації єднання, бо гасло пам’ятаємо і перемагаємо кличе нас сьогодні взяти уроки з минулого, щоб перемогти окупанта в майбутньому», – сказав голова ОДА.

Після урочистостей у парку Слави, де також відбувся молебень за участі духовенства, вшанування пам’яті полеглих за волю України, присутні вирушили на Микулинецьке кладовище, до поклали квіти до могил сучасних Героїв.

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