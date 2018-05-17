У Тернополі впіймали банду вимагачів-садистів (фото)

У рамках кримінального провадження одночасно було проведено 9 санкціонованих обшуків.

У Тернополі затримали вимагачів, які калічили людей, щоб отримати їхнє майно.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інформацію про кримінальну діяльність трьох осіб, які вимагають в людей кошти чи майно шляхом погроз та застосування насилля з використанням вогнепальної та холодної зброї правоохоронці отримали у березні цього року.

Документуючи звернення потерпілих, слідчі побачили, що вимагачі діють з особливою жорстокістю. Одному чоловікові вони вибили око, іншому проламали череп, ще одному порізали ножем руки за відмову віддати автомобіль «Ауді».

У рамках кримінального провадження одночасно було проведено 9 санкціонованих обшуків. Вилучено автомат, два пістолети, глушники, спецзасоби, бронежилети, наркотичні засоби, 25 мобільних телефонів та 28 сім-карт різних мобільних операторів, а також грошові кошти.

На даний час усім трьом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу. Двоє з них взяті під варту без альтернативи внесення застави, одного відпущено під особисте зобов’язання.

Встановлено, що один із зловмисників був судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї, незаконне заволодіння транспортом, кримінальне хуліганство.

Поліцейські уже довели причетність затриманих до вчинення трьох резонансних злочинів. На даний час одному зі зловмисників оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), іншому інкримінують вимагання в поєднаному з насиллям – ч. 3 ст. 189 ККУ, третьому спільнику – ч. 2 ст. 125 ККУ ( умисне легке тілесне ушкодження).