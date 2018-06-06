Дипломи про закінчення курсів професійної перепідготовки отримали 32 звільнених в запас військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей.

На Тернопільщині демобілізовані військовослужбовці пройшли курси перепідготовки, які дозволять їм втілити власні бізнес-проекти.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом дипломи про закінчення курсів професійної перепідготовки отримали 32 звільнених в запас військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей у рамках проекту «Україна-Норвегія».

З цією подією їх привітали заступник Міністра освіти та науки України Роман Греба, голова ТОДА Степан Барна, ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий, професор університету «NORD» Королівства Норвегія Анатолій Бурмістров, президент міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації» Володимир Рубцов.

Греба наголосив на важливості співпраці з Норвегією та унікальному досвіді перепідготовки військовослужбовців та відзначив, що завдяки допомозі уряду Норвегії військовослужбовці пройшли перепідготовку і тепер мають можливість влитися у мирне життя з новими знаннями і підходами до життя.

Барна додав, що на Тернопільщині роблять все для того, щоб дати військовослужбовцям можливість реалізувати себе не лише у військовій справі, а й в економічній галузі.

«Сьогодні, в умовах гібридної війни, наше завдання і завдання демобілізованих військовослужбовців, які проходять перекваліфікацію, і надалі розвивати економічну могутність нашого Тернопілля та України. Наше завдання – перетворити Україну в економічно сильну країну, тому дякую кожному нашому партнерові за допомогу та підтримку, а також інвесторам, які вкладають свої капітали. За підсумками минулого року, ми спрямували у реальний сектор економіки області більш як 7 мільярдів гривень, що дало можливість створити понад 8 тисяч нових робочих місць. Сподіваюся, що кожен випускник цієї програми отримає можливості себе реалізувати й стати потужною складовою економіки України», – сказав Барна.

Довідка УНІАН. Проект «Україна-Норвегія» реалізується в Україні з 2003 року та є одним з наймасштабніших міжнародних проектів. Меморандум про співпрацю щодо його реалізації підписаний у лютому 2017 року між Тернопільським національним економічним університетом, Тернопільською обласною державною адміністрацією та Міжнародним фондом соціальної адаптації.

Його мета – зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних реформ оборонного сектору України для звільнених у запас військовослужбовців та членів їхніх родин, а також сприяння розвитку співпраці між двома країнами.