Сама потерпіла розповіла, що готівку вона зберігала на території свого господарства, на якому вже тривалий час не проживає. Схованкою обрала непомітну клітку, яка колись слугувала для тримання кролі, думаючи, що це надійно.

Жителька Тернопільщини втратила 65 тис. грн, які зберігала в клітці для кролів на закинутому господарстві.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення усіх заощаджень своєї матері із заявою учора до працівників Чортківського відділу поліції звернувся житель району.

Сама потерпіла розповіла, що готівку вона зберігала на території свого господарства, на якому вже тривалий час не проживає. Схованкою обрала непомітну клітку, яка колись слугувала для тримання кролі, думаючи, що це надійно.

Приїхавши недавно в село, вона виявила, що усі гроші вкрали.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 185 ККУ.