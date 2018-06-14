Причиною спалаху сальманелозу на Тернопільщині стало інфіковане куряче м’ясо.

Як повідомили УНІАН в ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я», це стало відомо після проведеного розслідування.

Фахівцями ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" було проведено епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційних захворювань.

За результатами епідрозслідування встановлено, що причиною спалаху є збудник Salmonella enteritidis , фактор передачі – інфіковане куряче м'ясо, з якого готувалися страви у закладі, де харчувалися отруєні.

Станом на сьогодні завершений комплекс всіх протиепідемічних заходів, спалах сальмонельозу ліквідований в межах одного інкубаційного періоду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня на Тернопільщині отруїлися 10 осіб, з них 6 дітей. Усі отруєні звернулися за медичною допомогою в інфекційні стаціонари медзакладів Тернополя та Борщова. Їм встановили попередній діагноз: гостра кишкова інфекція.Було встановлено, що всі потерпілі харчувалися у «Ресторації МISTO» в м. Борщів.