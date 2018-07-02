У Тернополі викрили незаконний гральний заклад, вилучено обладнання та 26 тисяч гривень

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

У Тернополі викрили незаконний гральний заклад.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, кілька мешканців обласного центру під виглядом діяльності інтерактивного клубу в районі залізничного вокзалу організували роботу з надання послуг грального бізнесу.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури слідчими поліції за участі працівників Управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ НП України проведено обшук за місцем здійснення протиправної діяльності.

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Під час обшуку виявлено та вилучено 17 персональних комп’ютерів, інше ігрове обладнання та незаконно одержані грошові кошти у сумі понад 26 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).