У Тернополі викрили 14-річного школяра, який вкрав автомобіль і потрапив на ньому в ДТП

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських із заявою про незаконне викрадення автотранспорту звернувся житель села Палашівка Чортківського району. Чоловік розповів, що залишив транспортний засіб біля свого будинку відчиненим і з ключами в замку запалювання. В якийсь момент машина зникла.

Крадений автомобіль марки «Geely» поліцейські розшукали за декілька кілометрів у сусідньому селі. З’ясувалося, до крадіжки причетний односелець потерпілого. 14-річний хлопець, не маючи навиків керування, в’їхав в огорожу і там покинув крадену автівку.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).