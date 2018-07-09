Під час гасіння врятовано фермерську будівлю площею 2,5 тис. м кв та близько 40 тис. курей.

На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу на птахофермі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 7 липня о 17.44 в с. Метенів Зборівського району виникла пожежа на місцевій птахофермі. Вогнем знищено покриття будівлі, на площі 40 м кв, солом’яну підстилку на площі 20 м кв та вентилятор. Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Під час гасіння врятовано фермерську будівлю площею 2,5 тис. м кв та близько 40 тис. курей. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.