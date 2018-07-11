Платники Тернопільщини за півріччя перерахували до зведеного бюджету 2,8 млрд грн – на 28,7% більше, ніж минулого року

Зокрема, до державного бюджету надійшло 1,17 млрд грн, що на 282 млн грн перевищує надходження січня-червня минулого року.

Платники Тернопільщиниза січень-червень перерахували до Зведеного бюджету 2,777 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 620,3 млн грн або 28,7% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 1,17 млрд грн, що на 282 млн грн перевищує надходження січня-червня минулого року.

Серед ключових складових у структурі надходжень до держбюджету є податок на додану вартість – його надійшло 515 млн грн, що на 140,9 млн грн більше, ніж торік.

Крім цього, платники спрямували до держбюджету 120,3 млн грн податку на прибуток та 19,9 млн грн акцизного податку.

Надходження до бюджетів територіальних громад у першому півріччі 2018 року склали 1,6 млрд грн, що на 338,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік.

Серед усіх надходжень майже 1,1 млрд грн – це податок на доходи фізичних осіб. Крім цього, місцеві бюджети отримали 248,2 млн грн єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва та 52 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.