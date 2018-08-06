На Тернопільщині відбувся фестиваль «Дзвони лемківщини» (Фото, відео)

На Тернопільщині відбувся фестиваль «Дзвони лемківщини».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у ньому окрім численних гостей з різних регіонів України взяли представники Польщі, Німеччини, Словаччини, Канади. Кожна група приїхала зі своїм колоритом, зі своїми піснями та строями.

Під час фестивалю його учасники взяли участь в ході центральною вулицею міста Монастириська. Дорогою вони зупинялися, щоб покласти квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, де також звучали лемківською говіркою «Думи мої, думи мої». Потім квіти поклали й до Пам’ятного знаку депортації. Завершилася урочиста хода молебнем біля каплички.

«Фестиваль «Дзвони Лемківщини» – це не проста забава. Це можливість відвернутися від історичного забуття. В силу певних життєвих обставин, асиміляційної політики лемків, холмців, надсянців чи то польська комуністична влада, чи то радянська влада намагалися знищити. Тепер же маємо докласти зусиль, щоб культурні, історичні, мовні традиції, котрі стосуються лемків, стали надбанням українського народу. Фестиваль «Дзвони Лемківщини» – це якраз спроба спинити цей асиміляційний процес. І для мене дуже важливо, щоб ми пам’ятали не лише цю подію, а й знали й згадували визначних постатей, які є представниками лемківської культури, бо вони зробили неоціненний внесок в історію українського народу. Це і Михайло Вербицький, Никифор Дровняк, владика греко-католицької церкви Сильвестр Сембратович та інші», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Під час фестивалю працювала знімальна група та фотографи для збору інформації, спогадів лемків.

Під час ХІХ Всеукраїнського фестивалю традиційно запалили лемківську ватру як символ єднання у рідній культурі та звичаях.

Водночас, на території Лемківського села працювали різні локації для дітей, спортивні майданчики, проводилися майстер-класи, презентували традиційну лемківську кухню, дівчат навчали, як повивати хустку по-лемківськи.

Забавляли гостей триденного фестивалю різні аматорські та професійні гурти й музиканти. Родзинкою вечора другого дня фестивалю став виступ Національного хору України ім. Г. Верьовки.

Фото: прес-служба ТОДА