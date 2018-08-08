Проща для родин загиблих військовослужбовців зібрала на Тернопільщині родини зі всієї України (фото)

В останній день паломництва у Лішні відбулася архієрейська літургія, освячення води та панахида на братській могилі борців за волю України, котрі загинули у визвольних змаганнях, Другій світовій війні та війні з російським агресором на Донбасі.

Проща для родин загиблих військовослужбовців у селі Лішня Кременецького району, де торік було освячено каплицю-пантеон Героїв АТО, зібрала на Тернопільщині родини зі всієї України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, тривала проща протягом 5 до 7 серпня.

В останній день паломництва у Лішні відбулася архієрейська літургія, освячення води та панахида на братській могилі борців за волю України, котрі загинули у визвольних змаганнях, Другій світовій війні та війні з російським агресором на Донбасі. Відслужив її архієпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ КП Нестор. Участь у прощі взяв також голова облдержадміністрації Степан Барна.

«Традиція з проведення прощ для родин військовослужбовців продовжується. Торік цю ініціативу започаткувала громадська організація «Єдина родина України». Тоді у Зарваниці зібралися понад 200 родин наших загиблих Героїв. Тому з упевненістю можу сказати, що сьогодні наші родини виконують ключову роль – вони об’єднують церкви! Бо хоч молимося ми у храмах різних конфесій, але всі ми єдині у горі», – звернувся до родин загиблих військовослужбовців Барна.

Він наголосив, що жертва героїв була немарна, адже вони загинули за те, щоб нинішнє покоління мало свою державу, мову та віру.

«Я вірю в те, що найближчим часом ми отримаємо нарешті довгожданий Томос про створення єдиної помісної церкви. І я переконаний, що на прикладі наших героїв ми виховаємо не одне покоління майбутньої молоді, яка буде утверджувати та розвивати нашу державу», – сказав Барна.

Владика Нестор закликав присутніх неустанно молитися за душу полеглих.

«Стіни каплиці, біля якої ми молимося, покриті плитами з іменами наших захисників, які там, на сході, не роздумували, а сміливо йшли в бій на захист своєї держави, щоб ми тут далеко в тилу могли вільно жити, спокійно молитися і знати, що нас надійно захищають. Наші захисники віддали свої життя, щоб завдяки їхній жертві українська держава росла і міцніла. Тож, хай кожен з нас сьогодні щиро помолиться за рідних і близьких, які віддали свої життя за волю України, нехай помолиться за наших захисників, які на східному фронті, нехай кожен з нас, у віру своїх сил, прикладається до того, щоб вони мали все необхідне і хай кожен з нас чи матеріально, чи своєю молитвою служить захисту української держави», – закликав присутніх владика Нестор.