На Тернопільщині правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню, про зникнення якої повідомила її мати
12:46, 17 серпня 2018Тернопіль
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Злочинних проявів щодо дівчини поліція не виявила.
На Тернопільщині правоохоронці розшукали зниклу 17-річну дівчину / фото facebook.com/MVS.LVIV
На Тернопільщині правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню, про зникнення якої повідомила її мати.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, 15 серпня до Збаразького відділення поліції звернулася жінка з проханням розшукати 17-річну дочку.
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Менше доби знадобилося працівникам поліції, аби знайти зниклу дівчину. Виявилося, що щопоки схвильована мати не знаходила собі місця, неповнолітня відпочивала з друзями в Кременецькому районі.
Злочинних проявів щодо дівчини поліція не виявила.
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