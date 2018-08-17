Злочинних проявів щодо дівчини поліція не виявила.

На Тернопільщині правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню, про зникнення якої повідомила її мати.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, 15 серпня до Збаразького відділення поліції звернулася жінка з проханням розшукати 17-річну дочку.

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Менше доби знадобилося працівникам поліції, аби знайти зниклу дівчину. Виявилося, що щопоки схвильована мати не знаходила собі місця, неповнолітня відпочивала з друзями в Кременецькому районі.

Злочинних проявів щодо дівчини поліція не виявила.