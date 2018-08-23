На Тернопільщині в школі райцентру до початку навчального року роботи встановлять футбольний майданчик із штучним покриттям (фото)

Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям здійснюється за бюджетною програмою "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України" та за рахунок місцевого бюджету.

На Тернопільщині у Ланівецькій ЗОШ 1-3 ступенів до початку навчального року роботи встановлять футбольний майданчик із штучним покриттям.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, із станом робіт з облаштування майданчика під час перебування в Ланівцях ознайомився голова ТОДА Степан Барна.

"На даний майданчик розміром 42 на 20 м з Державного фонду регіонального розвитку в грудні 2017 року було виділено 750 тис. грн. Ще 682 тис. грн на умовах співфінансування було виділено з місцевого бюджету. Держава сьогодні активно підтримує розвиток спортивної галузі та фінансує відновлення та будівництво спортивної інфраструктури. Бо якщо ми хочемо сильну націю, то перш за все маємо приділяти увагу її здоров'ю. Тому у даний час в області ведуться роботи ще на кількох таких аналогічних об'єктах", - зауважив Барна.

Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям здійснюється за бюджетною програмою "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України" та за рахунок місцевого бюджету. Орієнтовна вартість одного об'єкта - 1,5 млн. грн.