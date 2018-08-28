На Тернопільщині викрили незаконне виробництво фальсифікованого алкоголю, вилучено підакцизних товарів на 9,2 млн грн (фото)

Поряд із виготовленням та збутом фальсифікованого алкоголю організатори нелегального бізнесу також займались розповсюдженням контрафактної тютюнової продукції.

На Тернопільщині викрили незаконне виробництво фальсифікованого алкоголю, вилучено підакцизних товарів на 9,2 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області , незаконна діяльність здійснювалась групою осіб у підвальних приміщеннях гаражів на території одного із гаражних кооперативів поблизу Тернополя. З метою маскування незаконного бізнесу, його організатори створювали видимість надання послуг з ремонту автомобілів.

У ході санкціонованих судом слідчих дій вилучено більше 6 т спирту, понад 22 тис. л незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання, яке забезпечувало масове виробництво фальсифікату.

Для підготовки спиртосуміші, яка в подальшому розливали у пляшки, працівники цеху використовували 5 ємкостей об’ємом 1 тис. л кожна, обладнаних гідронасосами та фільтрувальною установкою. Також у підпільному цеху виявлено понад 3 тис. комплектів тари, у яку здійснювався розлив фальсифікату.

Поряд із виготовленням та збутом фальсифікованого алкоголю організатори нелегального бізнесу також займались розповсюдженням контрафактної тютюнової продукції. Під час обшуків виявлено та вилучено 13,5 тис. пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка.

Вилучено два транспортних засоби, які використовувались для здійснення протиправної діяльності.

В цілому з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 9,2 млн грн, завдяки чому упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі 2,7 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження.

Триває досудове розслідування.

Всього з початку року співробітниками податкової міліції області з незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на суму 22,6 млн грн. Завершено розслідування та направлені до суду кримінальні провадження стосовно 7 осіб, які вчинили злочини у вказаній сфері.