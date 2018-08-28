Одному з працівників підприємства, що займається виготовленням картонного пакування, під час роботи на станку, відірвало руку.

На Тернопільщині чоловіку на виробництві відірвало руку.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, нещасний випадок трапився 27 серпня у Бережанах.

Одному з працівників підприємства, що займається виготовленням картонного пакування, під час роботи на станку, відірвало руку.

Попередня причина нещастя – рукав сорочки потерпілого потрапив у механізм.

На місце події негайно викликали медиків, які транспортували потерпілого в обласний медичний заклад. На даний час загрози його життю немає.

За даними правоохоронців, чоловік працював на даному виробництві офіційно досить тривалий час, тож з правилами безпеки був добре знайомий.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою").