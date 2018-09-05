Телефонний шахрай видурив у тернополянки 24 тисячі гривень

Жінка надала шахраю усі конфіденційні дані, після чого з її картки було знято 24 тис. грн.

Телефонний шахрай видурив в 55-річної тернополянки 24 тис. грн.

Читайте такожУ жительки Тернопільщини шахрай видурив трактор

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, невідомий зателефонував жінці і повідомив, що з її карти намагалися викрасти усі гроші, однак працівники служби безпеки оперативно спрацювали і попередили крадіжку. І, мовляв, тепер, аби убезпечити себе, їй необхідно з його допомогою змінити паролі.

Жінка надала шахраю усі конфіденційні дані, після чого з її картки зняли 24 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.