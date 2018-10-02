Платники Тернопільщини за 9 місяців перерахували до Зведеного бюджету 4,4 мільярда гривень

Місцеві бюджети з початку року отримали 2 млрд 532,8 млн грн, що на 143,4 млн грн більше від очікуваного.

Платники Тернопільщини за січень-вересень перерахували до Зведеного бюджету 4,423 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, надходження до державного бюджету за 9 місяців цього року сягнули 1 млрд 890 млн гривень. Порівняно з січнем-вереснем минулого року надходження збільшилися на 506,4 млн грн або на 36,6%. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 852,4 млн грн податку на додану вартість, 219,1 млн грн податку на прибуток, 31,8 млн грн акцизного податку.

Місцеві бюджети з початку року отримали 2 млрд 532,8 млн грн, що на 143,4 млн грн більше від очікуваного. Порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст коштів на 503,2 млн грн або на 24,8%. Левову частку надходжень склали кошти від сплати податку на доходи фізичних осіб, зокрема надійшло 1 млрд 703,6 млн грн ПДФО, а також від сплати єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - 372,9 млн грн.