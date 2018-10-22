Чоловік прийшов у гості до знайомої жінки, але це не сподобалося благовірному останньої, тож 54-річний тернополянин зробив зауваження дружині, за що отримав ножем в груди.

У Тернополі з ножовими пораненнями в реанімацію госпіталізовано чоловіка, якого поранив залицяльник його дружини.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 21 жовтня близько 17 год до поліцейських надійшло повідомлення від чергового лікаря міської лікарні про те, що бригадою швидкої допомоги до них доставлено 54-річного жителя обласного центру з ножовими пораненнями. Попередньо медики діагностували у потерпілого два проникаючі поранення грудної клітки та госпіталізували до реанімаційного відділення.

Читайте такожНа Тернопільщині госпіталізовано 43-річного чоловіка, якого поранив з рушниці його знайомий

Поліцейські з’ясували, що причетний до злочину 28-річний житель села Кам’янки Підволочиського району. Чоловік прийшов у гості до знайомої жінки, але це не сподобалося благовірному останньої, тож 54-річний тернополянин зробив зауваження дружині. Кавалер вирішив вступитися за жінку і, будучи не зовсім тверезий, вхопив зі столу ніж і завдав ударів господарю.

Поліцейські на місці події вилучили знаряддя нанесення тілесних ушкоджень. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ.

Через деякий час до правоохоронців надійшла заява і від жінки, через яку стався конфлікт. Та звинуватила кавалера у пограбуванні, мовляв, той напередодні силою вирвав з її рук мобільний телефон. Поліцейські під час огляду затриманого й справді знайшли у нього два мобільних, щоправда, зловмисник твердить, що один належить йому, а інший – його матері. Правоохоронці перевіряють дану інформацію.