На Тернопільщині знайшли нетверезого водія, який збив двох пішоходів і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався в Борщівському районі, де водій автомобіля "ВАЗ-2107" збив 19-річного хлопця хлопця та 23-річну дівчину із села Шупарка. Вони йшли тротуаром, коли потрапили під колеса авто.

Винуватець ДТП з місця пригоди втік.

Автомобіль та його водія працівники групи реагування патрульної поліції знайшли у тому ж селі через півтори години. Керував транспортом односельчанин потерпілих. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в крові перевищував два проміле.

ДТП внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ.