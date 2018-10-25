На Тернопільщині понад годину близько 100 осіб перекривають трасу М-12, вимагаючи виплатити їм зарплату (фото)

11:51, 25 жовтня 2018
Тернопіль
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Фото: "Наш день"

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, акція вуличного протесту організована працівниками шляхових господарств Тернопілля. Вони безперервно рухають пішохідним переходом, блокуючи рух транспорту на трасі М-12 в районі аеропорту.

30 правоохоронців забезпечують безпеку дорожнього руху та охорону громадського порядку.

Фото: "Наш день"

Акція розпочалася близько 10 год. 

«Ми з протестувальниками домовилися про те, що вони впродовж десяти хвилин безперервно ходять проїжджою частиною, а три хвилини пропускають транспорт, який стоїть в корках. Без зупинки мітингуючі надають проїзд автомобілям екстреної допомоги та тим, в яких знаходяться маленькі діти», - каже начальник відділу охорони публічного порядку Управління превентивної діяльності Богдан Катрун.

Фото: "Наш день"

Ведуть роз'яснювальну роботу правоохоронці і з водіями автотранспорту. Усім, хто поспішає, радять об'їжджати даний відрізок дороги через село Байківці.

Організатори акції протесту заявили, що триватиме вона до 12 год.

Фото: &quot;Наш день&quot;

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