Перевізники стверджують, що не мають за що заправити техніку.

У Тернополі впродовж 3-годинної зустрічі депутати наразі не зуміли переконати перевізників вийти завтра на маршрути.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання постійної депутатської комісії з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку Тернопільської міськради за участі керівників профільних управлінь міської ради та перевізників голова комісії Іван Зінь висловив прохання до перевізників випустити завтра автобуси на маршрути.

Останні стверджують, що не мають за що заправити техніку. Мовляв, через збитковість тарифів вони брали пальне в борг, а після відміни нових тарифів, які запровадили в Тернополі з 1 листопада, на заправках тепер не вірять, що їм вдасться погасити вже існуючі борги, які в кожної фірми складають орієнтовно 300 тис грн.

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«Ми не можемо виїхати, бо не маємо за що заправитися. Я ваше прохання в бак не залию. На заправках нас вже в борг не заправляють. З одного автобуса в мене збитки -10 л солярки в день. Тому ми просимо повернути нові тарифи. Тоді заправщики побачать, що ми вже не працюємо в збиток і зможемо погасити існуючі борги», – сказав один з перевізників, директор «МЕНС-АВТО» Андрій Намака.

При цьому представники бюджетної та транспортної депутатських комісій міськради наполягають, аби автобуси таки вийшли в рейс завтра. Натомість обіцяють до кінця тижня переглянути тарифи, а також оперативно погасити перед ними борг за перевезення пільговиків.

«Виявилося, що місто має борг у розмірі 1,5 млн грн за перевезення пільговиків. Сьогодні депутати вперше про це почули. Не розумію, чому начальник міського управління транспорту Ігор Мединський не доносив цю інформацію до депутатів. Тому перше завдання – погасити борг, хоч частково. Це реально зробити. Тим часом всі комісії працюють над новим тарифом, але щоб це було все прозоро, на основі реальних розрахунків з кількості пасажирів, а не фейкових. І в понеділок вже буду новий тариф», – окреслив план дій член постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів Назар Зелінка.

Натомість перевізники вимагали, аби вже сьогодні їм повернули нові тарифи.

Після тривалий емоційних перемовин депутати озвучили й інші можливі варіанти, зокрема, відсторонення перевізників міста і залучення на їх маршрути перевізників з районів. Чи навіть судовий позов з вимогою компенсувати збитки, спричинені тернополянам за демарш у вигляді не виходу на маршрути і невиконання умов договору.

Врешті сторони домовилися, що перевізники в обідню пору проведуть перемовини із постачальниками пального і в 16 год знову зустрінуться з представниками депутатських комісій, щоб повідомити про результати своїх перемовин і конкретно окреслити, вийдуть завтра їхні автобуси на маршрути чи ні.

Водночас один з депутатів Тарас Білан вже письмово закликав міського голову Сергія Надала звільнити з посади начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського. Власне, претензії до його роботи під час засідання комісії звучали неодноразово.

Як повідомляв УНІАН, після відміни нових тарифів, запроваджених у Тернополі з 1 листопада, приватні перевізники другий день не випускають свої автобуси на маршрути.

Наразі містом курсують 54 тролейбуси та 4 комунальні автобуси.