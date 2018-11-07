У Тернополі другий день поспіль приватні перевізники не випускають автобуси на маршрути

Загалом у Тернополі 9 приватних перевізників.

У Тернополі 7 листопада другий день поспіль приватні перевізники не випустили автобуси на маршрути.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, наразі з перевізниками ведуться перемовини щодо пошуку компромісу.

Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський зауважив, що попри вчинений демарш розривати угоди з перевізниками мерія не планує.

Перевезення у місті другий день поспіль здійснюють 54 тролейбуси та 4 автобуси КП «Тернопільелектротранс». При цьому замітно, що у непікові години тролейбуси їздять напівпорожні.

Тернополяни також масово долучаються до флешмобу #підвези, в рамках якого водії підвозять пасажирів з зупинок в напрямку, в якому їдуть самі на роботу.

Зараз також відбувається засідання постійної комісії з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку щодо пошуку шляхів виходу з проблемної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв не задовольняли пасажирів навіть при попередніх тарифах.

Читайте такожТернополяни почали масово долучатися до флеш-мобу #підвезу

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доводилося з 1 листопада платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

4 листопада о 12 годині на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 години перекрили рух на п'яти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

5 листопада вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифів. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.

Відтак 5 листопада виконком скасував своє рішення про запровадження нових тарифів і повернув колишні.

6 листопада перевізники без попередження влаштували демарш, не випустивши автобуси на маршрути.

Містом курсували лише 54 тролейбуси КП «Тернопільелектротранс» та 4 комунальні автобуси підвищеної місткості (MAN та три ЛАЗи).

Загалом у Тернополі 9 приватних перевізників.