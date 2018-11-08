На Тернопільщині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр, в який вклали 265 тисяч гривень (фото)

У закладі навчатимуться діти з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років.

На Тернопільщині у Зборові відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр.

Як повідомили УНІАН, у закладі навчатимуться діти з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років.

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«Насамперед я вдячна керівникам району та міста, які зуміли все організувати. Результат спільної роботи — Центр для дітей, які матимуть можливість розвиватися й отримати кваліфіковану допомогу фахівців. Ми йдемо до того, щоб в усіх школах області були інклюзивні класи», – сказала під час відкриття начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.

Голова РДА Ігор Яворський зауважив, що саме інклюзивна система освіти, якою опікується Марина Порошенко, дає дитині можливість розвиватися, адаптуватися до суспільства.

«Інклюзія, як зазначив наш Президент, – тест на людяність. Це потреба сьогодення та майбутнього. Такі центри вкрай необхідні для наших дітей, щоб отримати належну освіту. Я вірю, що відкриття Центру допоможе діткам з особливими потребами відчувати себе повноцінними жителями нашої громади та країни», – сказав Яворський.

З районного бюджету та бюджетів ОТГ на проведення ремонтних робіт у приміщені Центру виділено 104 тис. грн, а з державного бюджету — 160,9 тис. грн. На даний час кошти освоєні в повному обсязі.