ГО «Вільні Люди Тернопіль» заявляє про зникнення 19 біблійних полотен з Почаївської лаври
ГО «Вільні Люди Тернопіль» заявляє про зникнення біблійних полотен з Почаївської лаври і закликає правоохоронців дати оцінку цьому факту.
Як повідомили УНІАН активісти організації, після того як 28 листопада 2018 року Кабінет Міністрів України повернув лавру до складу Кременецько-Почаївського державного історично-архітектурного заповідника, комісія Кременецько-Почаївського ДІАЗу 5 грудня провела ревізію. Зокрема, фахівці перевірили наявність об’єктів культурної спадщини відповідно до реєстру.
«За наявною у нас інформацією, при проведенні перевірки представниками комісії Кременцько-Почаївського ДІАЗу було виявлено недостачу державного майна, яке має велику культурну і історичну цінність, зокрема:
- станкова картина «Марія і Єлізавета»;
- станкова картина «Св. Паісій»;
- станкова картина «Вигнання торгуючих із храму»;
- станкова картина «Поклоніння золотому тільцю»;
- станкова картина «Обнаружения Мойсея»;
- станкова картина «Мучеництво архідеякона Стефана»;
- станкова картина «Іван Дамаскін і Максим Проповідник»;
- станкова картина «Св. Петро»;
- станкова картина «Апостол Павло»;
- станкова картина «Притча про злих виноградарів»;
- станкова картина «Святий Онуфрій»;
- станкова картина «Христос благословляє дітей»;
- станкова картина «Притча про робочих виноградарів»;
- станкова картина «Іван Богослав»;
- станкова картина «Портрет невідомого архієрея»;
- станкова картина «Амвросій Медіоланський і імператор Феодосійський»
- станкова картина «Апостол Варфоломій»;
- станкова картина «Іван Хреститель»;
- станкова картина «Каїн і Авель»», – йдеться в повідомленні активістів.
Відтак вони закликали керівників обласного управління поліції, УСБУ та прокуратури провести перевірку обставин зникнення матеріальних цінностей із Свято-Успенської Почаївської Лаври, знайти винних у викраденні предметів культурної спадщини або осіб, чия злочинна недбалість призвела до їх зникнення, та притягнути їх до відповідальності.
Також активісти закликали правоохоронців виявити місцезнаходження зазначених цінностей і вжити всіх можливих заходів для їх повернення.