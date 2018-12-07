ГО «Вільні Люди Тернопіль» заявляє про зникнення 19 біблійних полотен з Почаївської лаври

Також активісти закликали правоохоронців виявити місцезнаходження зазначених цінностей і вжити всіх можливих заходів для їх повернення.

ГО «Вільні Люди Тернопіль» заявляє про зникнення біблійних полотен з Почаївської лаври і закликає правоохоронців дати оцінку цьому факту.

Як повідомили УНІАН активісти організації, після того як 28 листопада 2018 року Кабінет Міністрів України повернув лавру до складу Кременецько-Почаївського державного історично-архітектурного заповідника, комісія Кременецько-Почаївського ДІАЗу 5 грудня провела ревізію. Зокрема, фахівці перевірили наявність об’єктів культурної спадщини відповідно до реєстру.

«За наявною у нас інформацією, при проведенні перевірки представниками комісії Кременцько-Почаївського ДІАЗу було виявлено недостачу державного майна, яке має велику культурну і історичну цінність, зокрема:

- станкова картина «Марія і Єлізавета»;

- станкова картина «Св. Паісій»;

- станкова картина «Вигнання торгуючих із храму»;

- станкова картина «Поклоніння золотому тільцю»;

- станкова картина «Обнаружения Мойсея»;

- станкова картина «Мучеництво архідеякона Стефана»;

- станкова картина «Іван Дамаскін і Максим Проповідник»;

- станкова картина «Св. Петро»;

- станкова картина «Апостол Павло»;

- станкова картина «Притча про злих виноградарів»;

- станкова картина «Святий Онуфрій»;

- станкова картина «Христос благословляє дітей»;

- станкова картина «Притча про робочих виноградарів»;

- станкова картина «Іван Богослав»;

- станкова картина «Портрет невідомого архієрея»;

- станкова картина «Амвросій Медіоланський і імператор Феодосійський»

- станкова картина «Апостол Варфоломій»;

- станкова картина «Іван Хреститель»;

- станкова картина «Каїн і Авель»», – йдеться в повідомленні активістів.

Відтак вони закликали керівників обласного управління поліції, УСБУ та прокуратури провести перевірку обставин зникнення матеріальних цінностей із Свято-Успенської Почаївської Лаври, знайти винних у викраденні предметів культурної спадщини або осіб, чия злочинна недбалість призвела до їх зникнення, та притягнути їх до відповідальності.

Також активісти закликали правоохоронців виявити місцезнаходження зазначених цінностей і вжити всіх можливих заходів для їх повернення.