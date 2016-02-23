У Тернополі понад 100 людей прийшли зустріти тіла загиблих в АТО земляків (фоторепортаж)

У Тернополі сотні людей прийшли зустріти тіла загиблих в АТО земляків. Як передає кореспондент УНІАН, провести в останню дорогу військовослужбовців Юрія Коваля з Ланівців та тернополянина Михайла Думанського прийшли друзі та родичі загиблих, представники влади, військкомату, громадські активісти.

Після молебню, відправленого священиками, автомобіль з тілом Коваля вирушив у Ланівці, де кортеж люди зустріли на колінах.

У райцентрі за загиблим відправили панахиду.

Поховають обидвох бійців завтра.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого на Тернопільщині оголошено Днем жалоби.