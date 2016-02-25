В Тернополі відкрили виставку пам’яті Блаженнішого Мефодія, предстоятеля УАПЦ, який помер минулого року

В Тернополі в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку пам’яті Блаженнішого Мефодія, митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облради, виставка організована з нагодироковин митрополита.

В експозиції – ікони, особисті речі митрополита, світлини, документи, які свідчать про важливу роль Мефодія в становленні Автокефалії.

Участь у відкритті виставки взяли представники духовенства, близькі спочилого митрополита представники місцевої влади.

«Відхід Блаженнішого Мефодія – значна втрата для Тернопільщини, вірним сином якої, як і всієї України, був спочилий митрополит. У пам’ять про Блаженнішого Мефодія ми маємо докласти усіх зусиль, щоб виконати Заклик спочилого в Бозі Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Мстислава: «Станьмо відверто за свою українську рідну Церкву. І тільки тоді усміхнеться наша Матір, коли щезне розмежування, зникне ворожнеча між братами-українцями, коли всі її діти стануть під опіку єдиної рідної української незалежної Церкви», – сказав під час відкриття виставки заступник голови облради Леонід Крупа.

Довідка УНІАН. Митрополит Київський і всієї України Мефодій (в миру Валерій Андрійович Кудряков) народився 11 березня 1949 в Копиченцях Тернопільської області.

Помер 24 лютого 2015, похований на території митрополичого собору Різдва Христового в Тернополі.