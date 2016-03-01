Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ передала в зону АТО 60 тис. вареників
11:16, 01 березня 2016Тернопіль
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Волонтерську допомогу відправили добровольчому батальйону
Діти шкіл с. Буцнів та с. Острів виготовили вітальні листівки
Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ передала в зону АТО 60 тис. вареників. Як повідомили УНІАН в прес-службі єпархії, вареники наліпили вірні парафій Великоберезовицького деканату.
Окрім цього діти шкіл с. Буцнів та с. Острів виготовили вітальні листівки та подарунки із національною символікою для українських солдат.
Разом з варениками парафіяни деканату, а також семінаристи Тернопільської духовної семінарії, передали бійцям чимало домашніх продуктів.
Волонтерську допомогу відправили добровольчому батальйону, який несе бойове чергування в Авдіївці.
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