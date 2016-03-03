Колективу Тернопільської ОДА представили нового заступника голови Юрія Юрика

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна представив колективу новопризначеного заступника голови обласної державної адміністрації Юрія Юрика.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час представлення Барна наголосив, що зараз державній владі потрібні професіонали з новим мисленням, з бажанням змінюватися і працювати.

«У гуманітарній сфері, яку куруватиме Юрій Юрик, перед нами постало багато викликів. Інформаційна безпека, підтримка патріотичного виховання – у цих напрямках маємо зосередити особливу увагу. Крім того, ми започаткували багато спільних проектів з міжнародними організаціями. Багато завдань є завдань є у сфері освіти, медицини, соціального захисту. Та найголовніше у нашій роботі – створити максимальний доступ до тих послуг, які надає облдержадміністрація у гуманітарній сфері для всіх громадян», – сказав Барна.

Він побажав Юрику успіхів у роботі.

Новопризначений заступник подякував за довіру.

«Я думаю, що разом нам вдасться реалізувати ті завдання, які буде нам ставити і керівництво країни, і голова обласної державної адміністрації», - сказав Юрик.

Як повідомляв УНІАН, попередні заступники Барни звільнилися після того, як один з них – Віктор Шумада – обійняв посаду секретаря Тернопільської міської ради, а другий – Віктор Овчарук – став головою облради.

Посада заступника з гуманітарних питань була тривалий час вакантною.