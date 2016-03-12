Польська компанія ініціює створення у Тернополі осередку для вишколу мобілізованих в бойових умовах

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, проект обговорили на зустрічі в ОДА, в якій взяли участь представники польської компанії, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик, керівники структурних підрозділів ТОДА, правоохоронних органів, управління ДСНС, медичного університету, військової частини та комісаріату.

У рамках грантової програми поляки планують створити у Тернополі осередок, де всі мобілізовані зможуть пройти вишкіл на безкоштовній основі. Окрім навиків у військовій сфері, бійці освоять особливості надання медичної допомоги у польових умовах, курси тактичної медицини, спрямованої на порятунок життя пораненого.

«Ми ведемо мову про створення у Тернополі навчального осередку для військових цілей, співпраці зі шпиталями та медичним університетом. Також хочемо започаткувати проведення в області сучасних тренінгів для військових та пожежних цілей», – зазанчив представник компанії Стефан Кущак.

Заплановано, що в осередку військовослужбовці отримуватимуть нові знання у справжніх бойових умовах з елементами стресу. Педбачено, що на полігоні пересуватиметься військова техніка, лунатимуть постріли та вибухи.

Як пяснив Кущак, компанії необхідна було згода керівництва області на втілення даного проекту.

«Для нас надзвичайно важливо налагоджувати міжнародний контакт й подальшу співпрацю на міжнародному рівні», — сказав під час зустрічі Юрик.

Після отримання згоди з боку ОДА, даний проект скерували на затвердження у Міністерство оборони України.

Довідка УНІАН. Компанія «Медлайн Sp.Z.o.o» протягом 25 років є постачальником медичного обладнання у польські лікарні, медичні заклади, університети з метою навчання. Також компанія постачє обладнання для порятунку в пожежні служби, польську армію, прикордонну службу та поліцію.