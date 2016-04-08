На Тернопільщині за 2 тижні виявили понад 20 нелегальних мігрантів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виявили їх працівники управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області у співпраці з управлінням СБУ та Головним управління Національної поліції в області під час операції «Мігрант».

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В її ході 90 працівників різних служб відпрацьовували ринки, гуртожитки, проводили поквартирні обходи громадян.

В результаті було виявлено 24 нелегальних мігранти.

«Щодо 22 осіб прийнято рішення про примусове повернення, щодо 2 судом задоволено позов міграційної служби щодо видворення з України. Трьом із порушників міграційного законодавства заборонено в’їзд в Україну», - повідомила начальник відділу у справах іноземців, осіб без громадянства та протидії нелегальній міграції обласного управління Міграційної служби Тетяна Мулик.

Із виявлених нелегальних мігрантів більшість становлять колишні студенти місцевих вишів.

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За даними правоохоронців, у Тернополі зараз навчається найбільше іноземців з Африки та Азії: майже 500 громадян Нігерії, 250 – Іраку, 200 – Ганни.