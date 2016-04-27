Вихованки колегіуму "Знамення" з Тернопільщини передали в зону АТО близько 200 пасок

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, також дівчата разом зі своїми наставницями спекли військовим тістечка.

Окрім цього, дівчата напередодні Вербної неділі виготовили святкові букети з лози і розповсюджували серед прочан, які приїхали до Марійського духовного центру у Зарваниці.

За виручені кошти було придбано солодощі для воїнів АТО.

«Солодкі пакунки» дівчата доповнили листами зі словами подяки, найщирішими побажаннями миру, здоров’я та неустанної опіки Зарваницької Матері Божої.