Вихованки колегіуму "Знамення" з Тернопільщини передали в зону АТО близько 200 пасок
17:25, 27 квітня 2016Тернопіль
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Вихованки комунального закладу Тернопільської облради "Колегіум-інтернат "Знамення" з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування, що у селищі Зарваниця, передали в зону АТО близько 200 власноруч спечених пасок.
«Солодкі пакунки» дівчата доповнили листами зі словами подяки / znamennia.blogspot.com
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, також дівчата разом зі своїми наставницями спекли військовим тістечка.
Окрім цього, дівчата напередодні Вербної неділі виготовили святкові букети з лози і розповсюджували серед прочан, які приїхали до Марійського духовного центру у Зарваниці.
За виручені кошти було придбано солодощі для воїнів АТО.
«Солодкі пакунки» дівчата доповнили листами зі словами подяки, найщирішими побажаннями миру, здоров’я та неустанної опіки Зарваницької Матері Божої.
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