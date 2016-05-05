Військовослужбовці 44-ї артбригади отримали 630 книжок, зібраних тернополянами
10:35, 05 травня 2016Тернопіль
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Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади, яка дислокується у Тернополі, отримали 630 книжок, зібраних тернополянами.
Для 44-ї окремої артилерійської бригади зібрали 630 книжок / lypa.com.ua
Як повідомили УНІАН в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, яка є координатором акції «Бібліотека українського воїна», книжки збирали напередодні Великодня.
В акції взяли участь працівники державних установ, громадських організацій, бібліотек, місцевих видавництв, письменники, пересічні громадяни, читачі бібліотеки.
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Військовослужбовцям передано 630 книжок різноманітної тематики.
У бібліотеці зазначили, що акція «Бібліотека українського воїна», ініційована Міністерством культури України, триває і закликали тернополян і далі приносити книжки для українських бійців.
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