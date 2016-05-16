У Тернополі вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Як передає кореспондент УНІАН, біля музею політв'язнів та репресованих відбулася панахида та мітинг-реквієм. Участь у ньому взяли керівники міста та області, представники громадськості, духовенства. Присутні вшанували пам'ять жертв Великого терору в Україні хвилиною мовчання.

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«Сьогодні ми зібралися тут аби вшанувати тих, кого поряд із нами вже немає, адже вони віддали своє найдорожче – життя й здоров’я за Україну і її майбутнє. І скільки б часу не пройшло з тих пір, ми завжди пам’ятатимемо їх героїзм», – сказав голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

Він подякував присутнім тернополянам, котрі були репресовані, за мужність і стійкість.

«Я схиляю голову перед кожним, хто вижив у ті страшні часи катувань і переслідувань. Дякую вам за жертовність, за мужність, за патріотизм, за Україну, яку ви вибороли для нас! Боротьба триває, і ми не маємо здаватися. А життя кожного з вас – гідний приклад для наслідування!», – сказав Барна.

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На завершення представники влади та жителі міста поклали квіти до меморіального знаку замордованим під час сталінських репресій українцям.