Тернопільська облрада закликала керівництво держави запровадити обґрунтовані тарифи для населення

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, відповідне звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України Петра Порошенка прийняли учора ввечері депутати на черговій сесії.

У зверненні вони висловили стурбованість підвищенням цін на газ та електроенергію для населення.

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"Це призведе до подальшого різкого зростання тарифів на теплову електроенергію, холодне та гаряче водопостачання і на інші комунальні послуги. Вища державна влада свідомо продовжує дискримінаційну політику щодо населення, започатковану урядом А. Яценюка. Починаючи з липня 2014 року і по цей час відбулося кілька етапів підняття тарифів на комунальні послуги та без жодних пояснень та обґрунтувань зменшено ліміти споживання газу та електроенергії. Оскільки встановлення нових тарифів жодного разу належним чином не перевірялося спеціалізованими аудиторськими організаціями, не було проведено жодного обговорення експертами в широкій дискусії їх обгрунтованості, ми маємо всі підстави стверджувати, що процес встановлення тарифів відбувався і відбувається непрозоро, без врахування інтересів пересічних українців", - йдеться у зверненні.

Депутати також висловили переконання, що український газ став засобом збагачення окремої групи олігархів і не використовується для потреб усіх українців, а влада замість реальної боротьби із зловживаннями у газовій та енергетичній сфері веде лише до формування нових непрозорих та тіньових схем, що дозволяє збагачуватися олігархічним кланам.

Відтак депутати закликали Верховну Раду, Президента України та Кабмін вжити невідкладних заходів щодо використання газу українського видобутку для потреб населення та прийняття обґрунтованої ціни на газ, електроенергію та комунальні послуги, аби запобігти подальшому посиленню соціальної напруги серед населення України.